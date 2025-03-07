ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ ЧЕХИИ

18:00
Не пейте из этого стакана. Специалисты предупредили об опасной для здоровья посуде
16:30
Строительное производство в начале года выросло
15:00
Зарплата женщин в Чехии несправедливо мала, они получают на одну шестую меньше, чем мужчины
13:00
Почему станция метро Florenc была закрыта два дня из-за воды? Ошибка могла быть допущена при социализме
11:30
Суд в Брно рассмотрит дело о растрате и мошенничестве адвоката с ущербом более 100 миллионов крон
10:00
В Чехии неизвестный вандал повредил 40 припаркованных автомобилей
09:00
Соглашения будут заключаться на российских, а не на американских условиях, говорит российский депутат
08:00
Стремление к эффективности работы и сокращению расходов. Компания Onsemi в Чехии уволит 170 человек
21:30
Станция метро Florenc возобновила работу
20:20
Украина примет предложение о временном 30-дневном прекращении огня. Если с этим будет согласна Россия
19:30
Manpower: Работодатели в Чехии планируют во втором квартале больше нанимать, чем увольнять
18:00
Оцифровка земельного кадастра завершена. Регистрация будет проходить в режиме онлайн и станет дешевле
16:30
Чехия предупреждает США: Тарифы — подарок Китаю
15:45
Конференция Недвижимость 3.0.
15:00
Половина семей беженцев из Украины в прошлом году находилась за чертой бедности
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НЕ ПЕЙТЕ ИЗ ЭТОГО СТАКАНА. СПЕЦИАЛИСТЫ ПРЕДУПРЕДИЛИ ОБ ОПАСНОЙ ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ ПОСУДЕ
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12 МАРТА 2025
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ТЕХНОЛОГИИ
СТРЕМЛЕНИЕ К ЭФФЕКТИВНОСТИ РАБОТЫ И СОКРАЩЕНИЮ РАСХОДОВ. КОМПАНИЯ ONSEMI В ЧЕХИИ УВОЛИТ 170 ЧЕЛОВЕК
18:00
11 МАРТА 2025
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ТЕХНОЛОГИИ
ОЦИФРОВКА ЗЕМЕЛЬНОГО КАДАСТРА ЗАВЕРШЕНА. РЕГИСТРАЦИЯ БУДЕТ ПРОХОДИТЬ В РЕЖИМЕ ОНЛАЙН И СТАНЕТ ДЕШЕВЛЕ
15:45
11 МАРТА 2025
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КУЛЬТУРА
КОНФЕРЕНЦИЯ НЕДВИЖИМОСТЬ 3.0.
13:15
11 МАРТА 2025
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РЫНОК НЕДВИЖИМОСТИ
ОДИНОКИЕ ЧЕХИ ИЗ-ЗА ЦЕН ТЕПЕРЬ ИЩУТ МЕНЬШИЕ ПО РАЗМЕРУ КВАРТИРЫ
11:30
11 МАРТА 2025
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БИЗНЕС
СЕТЬ МАГАЗИНОВ ЭЛЕКТРОНИКИ OKAY В ЧЕХИИ ОБАНКРОТИЛАСЬ, НЕ ПОМОГЛО ДАЖЕ ЗАКРЫТИЕ ТОРГОВЫХ ТОЧЕК
14:00
10 МАРТА 2025
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ЗДОРОВЬЕ
ОНИ ГОДАМИ БОРЮТСЯ С ПОСТКОВИДНЫМ СИНДРОМОМ. МЫ НЕ ПРОДВИНУЛИСЬ ВПЕРЕД, ГОВОРИТ ВРАЧ
09:00
10 МАРТА 2025
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ЗДОРОВЬЕ
У КАЖДОГО ТРЕТЬЕГО ЧЕХА В СЕМЬЕ ЕСТЬ БОЛЬНОЙ РАКОМ ЧЕЛОВЕК
17:00
9 МАРТА 2025
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РЫНОК НЕДВИЖИМОСТИ
КОММЕНТАРИЙ: РОСТ ЦЕН НА КВАРТИРЫ В ЧЕХИИ ОТТЕСНИЛ МОЛОДЫЕ СЕМЬИ. ТЕПЕРЬ НЕДВИЖИМОСТЬ ПОКУПАЮТ БОГАТЫЕ ПАРЫ
13:00
9 МАРТА 2025
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ЖИЗНЬ
СРАВНЕНИЕ ЗАРПЛАТ В ЧЕХИИ: РАЗРЫВ В РЕГИОНАХ ОГРОМНЫЙ
18:00
8 МАРТА 2025
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БИЗНЕС
SLEVOMAT СООБЩАЕТ О РЕКОРДНОМ ОБОРОТЕ. ЧЕХИ НАКУПИЛИ «ПО СКИДКАМ» НА 3,8 МИЛЛИАРДА
17:00
8 МАРТА 2025
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ЖИЗНЬ
САМЫЙ СИЛЬНЫЙ ПАСПОРТ У СИНГАПУРЦЕВ. КАКОЕ МЕСТО У ЧЕХОВ?
15:00
8 МАРТА 2025
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РЫНОК НЕДВИЖИМОСТИ
КОММЕНТАРИЙ: ЗАБУДЬТЕ О ПРАГЕ, КВАРТИРЫ В РЕГИОНАХ ДЕШЕВЛЕ И НА НИХ МОЖНО ЗАРАБОТАТЬ
11:00
8 МАРТА 2025
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ОБРАЗОВАНИЕ
НОВАЯ КАРЬЕРА, ЛУЧШАЯ ЖИЗНЬ: ФОНД CZECHITAS ДАЕТ ВОЗМОЖНОСТЬ МАТЕРЯМ-ОДИНОЧКАМ РАБОТАТЬ В СФЕРЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ (И НЕ ТОЛЬКО)
22:00
7 МАРТА 2025
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УКРАИНСКИЕ ВРАЧИ ПОСТЕПЕННО ВОВЛЕКАЮТСЯ В ЧЕШСКУЮ СИСТЕМУ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ, ОСНОВНАЯ ПРОБЛЕМА — ЯЗЫКОВОЙ БАРЬЕР
21:00
7 МАРТА 2025
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ТЕЛЕФОННЫЕ МОШЕННИКИ БОЛЬШЕ НЕ ПРОЙДУТ: ЧЕШСКИЕ ОПЕРАТОРЫ УЖЕСТОЧАЮТ КОНТРОЛЬ
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В МАЕ MICROSOFT ПРЕКРАТИТ РАБОТУ SKYPE И СОСРЕДОТОЧИТСЯ НА РАЗВИТИИ TEAMS
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7 МАРТА 2025
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ŠKODA AUTO ДЕЛАЕТ ГРОМКОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ? ПРАВДА О БУДУЩИХ СОКРАЩЕНИЯХ
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